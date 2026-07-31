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Огромная пробка из фур скопилась перед Амурским мостом в Хабаровске

Большегрузы стоят на федеральной трассе «Восток» в очереди на АЗС, чтобы заправиться перед дальней дорогой на запад России. При этом они занимают почти всю полосу, предназначенную для движения в сторону моста и выезда из города в сторону ЕАО. В итоге остальным автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать такое внезапно возникшее препятствие. И это.

Большегрузы стоят на федеральной трассе «Восток» в очереди на АЗС, чтобы заправиться перед дальней дорогой на запад России. При этом они занимают почти всю полосу, предназначенную для движения в сторону моста и выезда из города в сторону ЕАО. В итоге остальным автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать такое внезапно возникшее препятствие. И это при том, что чуть дальше этого места, прямо перед мостом, находится действующий пост ГАИ с камерами видеонаблюдения. Впрочем, других подходящих площадок, где грузовики могли бы ожидать своей очереди на заправку, не мешая другим участникам движения, поблизости нет. И объехать эту пробку, не выезжая на встречную полосу, тоже не получается из-за узкой ширины дороги в этом месте.