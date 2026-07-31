Технология замены труб без отключения горячей воды появилась в Минске, но коммунальщики не хотят ее внедрять повсюду. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил первый заместитель министра ЖКХ Андрей Бекета.
«Она позволяет реально отключить небольшой квартал для обеспечения потребителей на время проведения аварийных работ горячим водоснабжением либо теплоснабжением», — рассказал о сути новшества Бекета.
А вот внедрять повсеместно в Беларуси такую технологию не планируют, поскольку нынешнюю централизованную систему теплоснабжения МинЖКХ считает эффективной в работе и оптимальной для белорусского климата,
«Данная система показывает свою эффективность. Это стратегия республики, по которой мы идем уже не первый год», — говорит первый замминистра.
По его словам, полностью обойтись без отключений горячей воды летом не получится:
«Требует подготовки весь комплекс. Замена и испытания теплотрассы — это промывка, опрессовка и непосредственно работа у вас в жилом доме».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко, что решение отправлять недобросовестных работников в армию — не издевательство над людьми. Еще он сказал, о чем будет говорить тысячу раз, хотя из-за границы вякают.