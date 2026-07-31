МинЖКХ сказало, почему одним белорусам горячую воду летом отключают на три дня, другим на 9,5 суток, а третьим — на все тринадцать

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекета в эфире телеканала ОНТ объяснил, кому горячую воду летом отключают на три дня, кому на 9,5 суток, а кому — на все тринадцать.
Максимум отключения составляет 13 суток, но коммунальщики стремятся не изменить норматив, а сократить время проводимых работ.
И для многих малых населенных пунктов максимальный срок в 13 суток остается актуальным. Все зависит от оборудования, вида энергоисточника, состояния сетей — словом, всего, что надо проверить в рамках подготовки системы к отопительному сезону. При этом если в ряде районов горячая вода подается от местных котельных, то регламентные работы занимают буквально 3−4 дня.
«Мы говорим о фактическом уменьшении времени работ, связанных с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Мы говорим, что в Минске в этом году это будет не более 9,5 суток», — сказал Андрей Бекета.
Также чиновник добавил, что временное отсутствие у потребителей горячей воды — экономические потери для организаций ЖКХ. И они стремятся к сокращению сроков работ.
«Для любой организации горячая вода — это продукт», — сказал первый замминистра.
Также мы писали, что технология замены труб без отключения горячей воды появилась в Минске, но МинЖКХ не будет внедрять ее повсюду.