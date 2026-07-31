МинЖКХ сказало, почему одним белорусам горячую воду летом отключают на три дня, другим на 9,5 суток, а третьим — на все тринадцать

И для многих малых населенных пунктов максимальный срок в 13 суток остается актуальным. Все зависит от оборудования, вида энергоисточника, состояния сетей — словом, всего, что надо проверить в рамках подготовки системы к отопительному сезону. При этом если в ряде районов горячая вода подается от местных котельных, то регламентные работы занимают буквально 3−4 дня.