Бабушкина: шахматный турнир среди ветеранов СВО и боевых действий станет традицией

ТАСС, 31 июля. Первый Всероссийский шахматный турнир среди ветеранов СВО и боевых действий стартовал в четверг в Нижнем Тагиле (Свердловская область) при поддержке спикера свердловского парламента Людмилы Бабушкиной, рассказали в управлении информационной политики заксобрания региона.
В течение двух дней свыше 100 спортсменов из 89 регионов страны, среди которых награждённые Орденами Мужества и медалями «За отвагу», сразятся за звание лучшего шахматиста. Свердловскую область среди финалистов турнира представляет Виталий Масловский — командир отделения БПЛА, награждённый медалью «За отвагу», рассказали в управлении. Спортсмен имеет опыт участия в различных соревнованиях и является призёром ряда турниров, отметили там.
«Очень важно создавать для наших ветеранов площадки, где они могут общаться, находить единомышленников и возвращаться к активной общественной жизни. Уверена, что этот турнир получит продолжение и станет доброй традицией. Депутаты очень многое делают для оказания мер социальной поддержки ветеранам СВО и членам их семей. И я рада, что есть такие инициативы и сообщества, которые объединяют участников спецоперации», — отметила Бабушкина.
В ходе турнира также состоится сеанс одновременной игры с чемпионом мира по рапиду и блицу гроссмейстером Сергеем Карякиным, а также форум, посвященный роли шахмат в социальной адаптации ветеранов, рассказали в управлении.
Как планы реализовались в турнир.
В управлении напомнили, что в ходе личного приёма граждан к Бабушкиной обратился ветеран СВО, координатор по Свердловской области всероссийского проекта «Единой России» «Шахматы для СВОих» Андрей Нестеров. Он рассказал о планах по проведению на Среднем Урале области Первого Всероссийского шахматного турнира среди ветеранов СВО и боевых действий летом 2026 года. Представитель оргкомитета турнира заручился поддержкой председателя парламента.
Соревнования проходят при поддержке Фонда «Защитники Отечества», всероссийского проекта «Единой России» «Шахматы для СВОих» и АНО «Шахматный клуб Сергея Карякина», Нижнетагильской шахматной федерации.
Поддержка ветеранов на Среднем Урале.
В парламенте напомнили, что за время проведения спецоперации депутаты закобрания Свердловской области приняли 37 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Среди гарантий — освобождение от уплаты транспортного налога, льготы на газификацию жилья, социальные выплаты на приобретение земельного участка и другие меры. Для поддержки детей участников СВО также был принят ряд законов разной направленности: обеспечение бесплатным питанием, инвентарем, одеждой и обувью, либо денежной компенсацией. Одной из форм поддержки детей военнослужащих стало проведение оздоровительной кампании.