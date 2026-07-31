«Бобровый менеджмент» в России: зачем нам в соседях бобры и как с этим жить

Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН, руководитель рабочей группы по бобрам Териологического общества имени академика В. Е. Соколова при РАН Иван Башинский, вопреки мнению о том, что бобры наносят ущерб природе и «уничтожают» реки, эти животные являются ключевыми «экосистемными инженерами». «Написаны уже сотни научных статей, которые уверенно доказывают, что бобры служат необходимым компонентом водных и прибрежных экосистем, — отметил Башинский. — Без них станет хуже многим живым организмам, и даже людям».
Исследователь напомнил, что мир переживает эпоху глобальных климатических изменений и всевозможных трансформаций природы, вызванных деятельностью человека. «Бобры помогают сопротивляться этим негативным процессам. Они строят плотины, которые накапливают воду, и роют множество каналов, продлевая жизнь многим водоемам. Благодаря бобровым прудам увлажняется почва в долинах малых рек, поднимается уровень грунтовых вод, что позволяет бороться с засухами, а также смягчать последствия природных пожаров», — напомнил Башинский. По его словам, пруды и плотины являются естественными фильтрами, работа бобров позволяет сохранять естественные береговые участки, которые служат домом для множества других животных.
Как достать соседа.
Ученый отметил, что при этом соседство с людьми неизбежно порождает конфликты — от подтоплений до поврежденных деревьев, но большинство их решений просты и очевидны. Например, для защиты деревьев надо их огораживать прочными и высокими металлическими сетками на небольшом расстоянии от ствола. Осенью и весной животных можно подкармливать осиновыми и ивовыми ветками, чтобы снизить интерес к деревьям ценных пород.
Снизить риск подтоплений может помочь установка в бобровый пруд труб, которые отведут излишки воды в реку ниже плотины. «Для защиты берегов применяются сетки, плиты и специальные подземные ограждения, которые не дают норам глубоко протянуться под дорогами или земляными дамбами», — рассказал ученый.
Отлов и переселение бобров, по словам Башинского, возможны лишь в крайних случаях и имеют смысл только если речь идет о звере-одиночке, забравшемся в неподходящий водоем. «Для решения проблем с целой семьей бобров отлов крайне не рекомендуется, так как это потребует огромных усилий, в том числе придется раскапывать берега и разрушать норы на большой территории», — отметил исследователь. Он сообщил, что даже при успешном отлове и переселении, освободившиеся места рано или поздно займут новые особи из соседних поселений.
Разрушение плотин ученый назвал малоэффективным по схожим причинам — животным не потребуется много времени, чтобы их восстановить, однако для ремонта понадобится новый материал, а это лишь усугубит воздействие на территорию.
«Бобровый менеджмент».
Для решения подобных проблем необходимо постоянно управлять ситуацией. «Есть такое направление — “бобровый менеджмент”, цель которого — обеспечить успешное сосуществование бобров и людей. Наша страна сыграла огромную роль в восстановлении численности бобров. Многие подходы, которые сейчас популярны в мировой практике в части “бобрового менеджмента”, отработали еще в первой половине XX века — например, в Воронежском заповеднике. В Северной Америке и Европе также практикуют “бобровый менеджмент”: разработано множество решений, как облегчить наше сосуществование с бобрами, есть специальные службы, фирмы и волонтерские организации. В некоторых странах “бобровый менеджмент” работает на государственном уровне», — рассказал Башинский.
По словам ученого, во многих странах расселение этих грызунов становится частью природоохранных стратегий, создаются условия для их возвращения в городскую среду. «Когда нет возможности вселить бобров в реки, практикуется имитация бобровой деятельности — люди создают небольшие плотинки наподобие бобровых и таким образом улучшают состояние речных долин, которые становятся более обводненными и зелеными», — объяснил эксперт.
В России, по его словам, пилотный проект «бобрового менеджмента» может быть реализован в Москве на острове, получившем свое название в честь этих животных — Бобровом. По словам Башинского, эта территория уже много лет служит домом для одной бобровой семьи. «Год назад мы провели комплексное исследование на острове и на его основании дали рекомендации очистить остров от мусора и улучшить условия жизни бобров — пополнить кормовую базу и углубить дно вдоль берега», — рассказал он. Специалисты также рекомендовали огородить свыше 200 м береговой полосы шириной 30 м, где сохранены деревья, кустарники и трава.
Эксперт рассказал, что управа района Нагатинский затон сообщала о вывозе более 100 т строительных и бытовых отходов с Бобрового острова. Сейчас на острове ведутся работы, и, хотя животные обитают в противоположной части, по рекомендациям ученых прибрежная полоса шириной около 30 м от берега в местах их обитания была огорожена специальным забором. Сохранение на этой территории кустарников, деревьев и травы, а также доступность водной растительности, которую едят бобры, обеспечивают комфортные условия их обитания.
Отечественный опыт.
В окрестностях Москвы бобров истребили еще в XVI-XVII веках, и спустя 300−400 лет после своего исчезновения животные вернулись в столицу не сразу. «Их пытались расселять здесь еще с середины XX века — завозили из Беларуси и Воронежской области, хотя не все выпуски тогда удались из-за вырубки лесов и осушения болот. К концу 1990-х они все же добрались до столицы. И сейчас только в пределах Старой Москвы живет около 250 особей, в основном в западных районах — Строгино, Покровское-Стрешнево, Митино, Хорошево-Мневники, а также по рекам Сетунь, Яуза и Сходня. Селятся бобры преимущественно в парковых зонах, где сохраняются естественные прибрежные участки и водно-болотные местообитания», — рассказал Башинский.
Парки Покровское-Стрешнево и Яуза ученый назвал примерами успешного добрососедства бобров и людей — там экотропы идут вокруг крупных бобровых поселений, что позволяет постоянно наблюдать за бобрами и за всеми изменениями, которые они вносят в ландшафт.
Ученый отметил, что созданные бобрами ландшафты в городской среде могут выглядеть хаотично и не все горожане будут сразу довольны соседством с этими животными. «Но нужно понимать, что бобры теперь наши постоянные соседи. Поэтому важной составляющей “бобрового менеджмента” является и просветительская деятельность, так как во многих случаях необходимо менять негативное восприятие людьми деятельности бобров», — заключил Башинский???