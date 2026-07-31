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«Бобровый менеджмент» в России: зачем нам в соседях бобры и как с этим жить

К XIX веку бобров в Евразии истребили почти полностью — их мех был невероятно ценным ресурсом. С середины XX века популяцию удалось восстановить, и в России, по официальным данным, сейчас живет порядка 800 тыс. этих животных.

Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН, руководитель рабочей группы по бобрам Териологического общества имени академика В. Е. Соколова при РАН Иван Башинский, вопреки мнению о том, что бобры наносят ущерб природе и «уничтожают» реки, эти животные являются ключевыми «экосистемными инженерами». «Написаны уже сотни научных статей, которые уверенно доказывают, что бобры служат необходимым компонентом водных и прибрежных экосистем, — отметил Башинский. — Без них станет хуже многим живым организмам, и даже людям».

Исследователь напомнил, что мир переживает эпоху глобальных климатических изменений и всевозможных трансформаций природы, вызванных деятельностью человека. «Бобры помогают сопротивляться этим негативным процессам. Они строят плотины, которые накапливают воду, и роют множество каналов, продлевая жизнь многим водоемам. Благодаря бобровым прудам увлажняется почва в долинах малых рек, поднимается уровень грунтовых вод, что позволяет бороться с засухами, а также смягчать последствия природных пожаров», — напомнил Башинский. По его словам, пруды и плотины являются естественными фильтрами, работа бобров позволяет сохранять естественные береговые участки, которые служат домом для множества других животных.

Как достать соседа.

Ученый отметил, что при этом соседство с людьми неизбежно порождает конфликты — от подтоплений до поврежденных деревьев, но большинство их решений просты и очевидны. Например, для защиты деревьев надо их огораживать прочными и высокими металлическими сетками на небольшом расстоянии от ствола. Осенью и весной животных можно подкармливать осиновыми и ивовыми ветками, чтобы снизить интерес к деревьям ценных пород.

Снизить риск подтоплений может помочь установка в бобровый пруд труб, которые отведут излишки воды в реку ниже плотины. «Для защиты берегов применяются сетки, плиты и специальные подземные ограждения, которые не дают норам глубоко протянуться под дорогами или земляными дамбами», — рассказал ученый.

Отлов и переселение бобров, по словам Башинского, возможны лишь в крайних случаях и имеют смысл только если речь идет о звере-одиночке, забравшемся в неподходящий водоем. «Для решения проблем с целой семьей бобров отлов крайне не рекомендуется, так как это потребует огромных усилий, в том числе придется раскапывать берега и разрушать норы на большой территории», — отметил исследователь. Он сообщил, что даже при успешном отлове и переселении, освободившиеся места рано или поздно займут новые особи из соседних поселений.

Разрушение плотин ученый назвал малоэффективным по схожим причинам — животным не потребуется много времени, чтобы их восстановить, однако для ремонта понадобится новый материал, а это лишь усугубит воздействие на территорию.

«Бобровый менеджмент».

Для решения подобных проблем необходимо постоянно управлять ситуацией. «Есть такое направление — “бобровый менеджмент”, цель которого — обеспечить успешное сосуществование бобров и людей. Наша страна сыграла огромную роль в восстановлении численности бобров. Многие подходы, которые сейчас популярны в мировой практике в части “бобрового менеджмента”, отработали еще в первой половине XX века — например, в Воронежском заповеднике. В Северной Америке и Европе также практикуют “бобровый менеджмент”: разработано множество решений, как облегчить наше сосуществование с бобрами, есть специальные службы, фирмы и волонтерские организации. В некоторых странах “бобровый менеджмент” работает на государственном уровне», — рассказал Башинский.

По словам ученого, во многих странах расселение этих грызунов становится частью природоохранных стратегий, создаются условия для их возвращения в городскую среду. «Когда нет возможности вселить бобров в реки, практикуется имитация бобровой деятельности — люди создают небольшие плотинки наподобие бобровых и таким образом улучшают состояние речных долин, которые становятся более обводненными и зелеными», — объяснил эксперт.

В России, по его словам, пилотный проект «бобрового менеджмента» может быть реализован в Москве на острове, получившем свое название в честь этих животных — Бобровом. По словам Башинского, эта территория уже много лет служит домом для одной бобровой семьи. «Год назад мы провели комплексное исследование на острове и на его основании дали рекомендации очистить остров от мусора и улучшить условия жизни бобров — пополнить кормовую базу и углубить дно вдоль берега», — рассказал он. Специалисты также рекомендовали огородить свыше 200 м береговой полосы шириной 30 м, где сохранены деревья, кустарники и трава.

Эксперт рассказал, что управа района Нагатинский затон сообщала о вывозе более 100 т строительных и бытовых отходов с Бобрового острова. Сейчас на острове ведутся работы, и, хотя животные обитают в противоположной части, по рекомендациям ученых прибрежная полоса шириной около 30 м от берега в местах их обитания была огорожена специальным забором. Сохранение на этой территории кустарников, деревьев и травы, а также доступность водной растительности, которую едят бобры, обеспечивают комфортные условия их обитания.

Отечественный опыт.

В окрестностях Москвы бобров истребили еще в XVI-XVII веках, и спустя 300−400 лет после своего исчезновения животные вернулись в столицу не сразу. «Их пытались расселять здесь еще с середины XX века — завозили из Беларуси и Воронежской области, хотя не все выпуски тогда удались из-за вырубки лесов и осушения болот. К концу 1990-х они все же добрались до столицы. И сейчас только в пределах Старой Москвы живет около 250 особей, в основном в западных районах — Строгино, Покровское-Стрешнево, Митино, Хорошево-Мневники, а также по рекам Сетунь, Яуза и Сходня. Селятся бобры преимущественно в парковых зонах, где сохраняются естественные прибрежные участки и водно-болотные местообитания», — рассказал Башинский.

Парки Покровское-Стрешнево и Яуза ученый назвал примерами успешного добрососедства бобров и людей — там экотропы идут вокруг крупных бобровых поселений, что позволяет постоянно наблюдать за бобрами и за всеми изменениями, которые они вносят в ландшафт.

Ученый отметил, что созданные бобрами ландшафты в городской среде могут выглядеть хаотично и не все горожане будут сразу довольны соседством с этими животными. «Но нужно понимать, что бобры теперь наши постоянные соседи. Поэтому важной составляющей “бобрового менеджмента” является и просветительская деятельность, так как во многих случаях необходимо менять негативное восприятие людьми деятельности бобров», — заключил Башинский???