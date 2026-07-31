«Бобровый менеджмент» в России: зачем нам в соседях бобры и как с этим жить

В окрестностях Москвы бобров истребили еще в XVI-XVII веках, и спустя 300−400 лет после своего исчезновения животные вернулись в столицу не сразу. «Их пытались расселять здесь еще с середины XX века — завозили из Беларуси и Воронежской области, хотя не все выпуски тогда удались из-за вырубки лесов и осушения болот. К концу 1990-х они все же добрались до столицы. И сейчас только в пределах Старой Москвы живет около 250 особей, в основном в западных районах — Строгино, Покровское-Стрешнево, Митино, Хорошево-Мневники, а также по рекам Сетунь, Яуза и Сходня. Селятся бобры преимущественно в парковых зонах, где сохраняются естественные прибрежные участки и водно-болотные местообитания», — рассказал Башинский.