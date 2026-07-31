Politico назвала миграционный кризис в Сеуте крупнейшим с 2021 года

БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Пограничный кризис в испанском автономном городе Сеута стал крупнейшим с 2021 года и создал чрезвычайную ситуацию для всей страны в гуманитарной и социальной сферах. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что кризис в Сеуте также вызвал критику миграционной стратегии правительства Испании. Недовольство испанскими властями выразили лидер крайне правой партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль, который назвал ситуацию в автономном городе «вторжением», а также сопредседатель германской партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, призвавшие Мадрид к соблюдению Миграционного пакта ЕС.
Politico добавило, что два автономных города Испании Сеута и Мелилья являются единственными территориями ЕС, имеющими сухопутные границы с Африкой, поэтому данные территории регулярно становятся причиной споров в вопросе миграционной политики блока. В 2021 году через Сеуту из Марокко въехали по меньшей мере 8 тыс. человек, подчеркнуло издание.
Как передали ранее испанские СМИ, за последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов вплавь добрались до Сеуты из Марокко, другие преодолели эту дистанцию пешком. По другим данным, около 20 тыс. человек могли попасть в автономный город. Пока число прибывших не уточняется. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. 31 июля Сеуту должны посетить председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.