В Ачинске супруги Райковы отметили золотую свадьбу

Ачинский отдел ЗАГС чествовал Сергея Петровича и Ирину Андреевну Райковых, которые прожили вместе 50 лет.
Будущие супруги познакомились во время учёбы в университете. 29 июля 1976 года они зарегистрировали брак во Дворце бракосочетаний Красноярска. С тех пор Сергей Петрович и Ирина Андреевна идут по жизни рука об руку.
Супруги посвятили себя не только семье, но и родному городу. Сергей Петрович более 30 лет отдал МУП «Ачинский городской электрический транспорт», из которых 15 успешно возглавлял предприятие. Ирина Андреевна более 25 лет заботилась о здоровье маленьких ачинцев, работая детским врачом.
Сейчас юбиляры находятся на заслуженном отдыхе. Они воспитали двоих детей и радуются успехам трёх внуков. Свободное время супруги посвящают любимым увлечениям: Сергей Петрович увлекается рыбалкой, Ирина Андреевна — творчеством, а объединяющим занятием для всей семьи остаётся дача.
«Пятьдесят лет вместе — это великий труд, мудрость и бесконечная любовь. Желаем вам крепкого сибирского здоровья, семейного тепла, долгих лет счастливой жизни и неиссякаемой энергии для любимых увлечений! Пусть каждый день приносит радость, а в доме звучит смех детей и внуков!» — поздравили юбиляров в агентстве ЗАГС Красноярского края.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.