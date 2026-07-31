В Ачинске супруги Райковы отметили золотую свадьбу

«Пятьдесят лет вместе — это великий труд, мудрость и бесконечная любовь. Желаем вам крепкого сибирского здоровья, семейного тепла, долгих лет счастливой жизни и неиссякаемой энергии для любимых увлечений! Пусть каждый день приносит радость, а в доме звучит смех детей и внуков!» — поздравили юбиляров в агентстве ЗАГС Красноярского края.