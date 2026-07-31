МТС «прошла» по следам аборигенов

— С прошлого года задача по улучшению качества связи в Комсомольском районе была одной из приоритетных задач нашей компании. В самом Комсомольске мы провели масштабный рефарминг, благодаря чему усилили сигнал внутри зданий. Затем перешли на закрытие «белых пятен» агломераций, планомерно переводя на 4G дачные массивы Комсомольского района. Параллельно с Комсомольским районом эта работа ведется в Ванинском и Совгаванском районах, где жители и гости уже могут пользоваться цифровыми сервисами на 4G скоростях, — прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.