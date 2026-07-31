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Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок бензина и дизтоплива

На большинстве заправок краевой сети АЗС можно купить ГСМ без ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок ходовых марок бензина на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний, работающих в регионе.

Также нормализуется ситуация с дизельным топливом: 29 июля сняты лимиты на его отпуск к «Красноярскнефтепродукте». На большинстве станций этой сети дизель можно покупать без ограничений — но непосредственно в баки транспортных средств. Исключение лишь в отдаленных территориях в силу особенности логистики.

Потребности экстренных служб закрываются в приоритетном порядке. Региональный штаб контролирует обеспечение и других отраслей — транспорта, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ.