Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок бензина и дизтоплива

Также нормализуется ситуация с дизельным топливом: 29 июля сняты лимиты на его отпуск к «Красноярскнефтепродукте». На большинстве станций этой сети дизель можно покупать без ограничений — но непосредственно в баки транспортных средств. Исключение лишь в отдаленных территориях в силу особенности логистики.