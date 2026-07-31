Адаптивную одежду для ветеранов СВО разрабатывают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ветеранам СВО с тяжёлыми ранениями бесплатно выдают одежду, приспособленную под протезы и другие особенности здоровья. Девять комплектов уже передали получателям, ещё 21 должен поступить в ближайшее время, сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».
Каждый комплект подбирают отдельно, поскольку универсального решения для всех ветеранов быть не может. Специалисты учитывают характер ранения, подвижность человека и его повседневные задачи, а затем выбирают вещи со скрытыми молниями, удобными застёжками и доступом к протезу.
Одним из первых такую одежду получил Максим Кузнецов, потерявший на передовой нижнюю конечность. После возвращения домой фонд помог ему с протезированием, а адаптивные вещи позволили увереннее чувствовать себя на работе, заниматься повседневными делами и проводить время с детьми.
«Вещи сидят идеально, не мешают движениям. Одежда позволяет мне чувствовать себя уверенно на работе, не привлекать лишнего внимания, заниматься спортом, играть с детьми и жить полной жизнью», — рассказал ветеран СВО Максим Кузнецов.
Оформить такую помощь ветеранам помогают социальные координаторы фонда: они консультируют, принимают заявку и подбирают одежду с учётом индивидуальных потребностей. Каждому получателю положены три комплекта — летний, зимний и демисезонный, причём в каждый из них может входить до 12 предметов, от белья до верхней одежды.
Программа действует при поддержке президента России Владимира Путина, который одобрил инициативу фонда в 2025 году. С тех пор по всей стране ветеранам передали уже более 2,8 тысячи комплектов, а для их создания используют в том числе модели победителей международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях».