Адаптивную одежду для ветеранов СВО разрабатывают в Хабаровском крае

Программа действует при поддержке президента России Владимира Путина, который одобрил инициативу фонда в 2025 году. С тех пор по всей стране ветеранам передали уже более 2,8 тысячи комплектов, а для их создания используют в том числе модели победителей международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях».