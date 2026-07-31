Посёлок в Хабаровском крае обзавёлся детской площадкой благодаря нацпроекту

В посёлке Мухен района имени Лазо открыли новую детскую площадку «Улыбка», созданную по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Теперь у местных семей появилось благоустроенное место для прогулок и отдыха, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.
Площадку оборудовали современными игровыми комплексами, а территорию выровняли и отсыпали щебнем. По периметру установили ограждение, чтобы дети не выбегали за пределы игровой зоны, а освещение позволяет пользоваться площадкой и после наступления темноты.
Особое внимание при строительстве уделили безопасности, поскольку раньше подходящего пространства для детского досуга в посёлке не было. Теперь ребята могут играть и общаться рядом с домом, а родители — проводить время вместе с ними, не выезжая в другие населённые пункты.
«Этот проект показывает, что благоустройство затрагивает не только крупные города, но и сельские поселения. Благодаря таким инициативам повседневная жизнь жителей становится комфортнее, а само поселение — привлекательнее для семей с детьми и гостей», — рассказала глава Мухена Елена Чаплыгина.
Новое пространство уже стало одной из главных точек притяжения посёлка. Местные жители отмечают, что такие проекты не только меняют внешний вид улиц, но и объединяют людей, которым становится интереснее участвовать в обсуждении будущего Мухена и поддерживать новые инициативы.
Всего в 2026 году в Хабаровском крае по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют благоустроить 63 общественные территории. Работы пройдут в 49 муниципальных образованиях региона.