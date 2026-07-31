Шесть предпринимателей получили награды в Нижегородской области

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, почетный знак вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, внедрение технологий и создание рабочих мест. Награда является региональной госнаградой и присуждается с 2021 года — за это время ее получили уже 46 человек.