Шесть предпринимателей получили награды в Нижегородской области

Шесть представителей бизнес-сообщества удостоены звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области» по итогам работы за 2025 год. Соответствующее постановление приняли депутаты Законодательного Собрания региона на заседании 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В число награжденных вошли учредитель клиники «Садко» Юрий Балашов, гендиректор АО «Время-Ч» Александр Беляев, руководитель «Металлсервис-Поволжье» Илья Большов, гендиректор «Спар Миддл Волга» Альберт Гусев, учредитель медцентра «Медис» Алексей Душкин и директор по развитию Арзамасского литейно-механического завода «Старт» Анатолий Мигунов.
Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, почетный знак вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, внедрение технологий и создание рабочих мест. Награда является региональной госнаградой и присуждается с 2021 года — за это время ее получили уже 46 человек.
Ранее сообщалось, что нижегородец Александр Тимофеев стал лауреатом премии «Особенное счастье».