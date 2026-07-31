Профессор хабаровского вуза перевёл мошенникам почти 2,2 миллиона рублей за один день

Сначала мужчине позвонили от имени службы доставки. Ему сказали, что пришла посылка, и для её получения нужно назвать код из смс. Затем профессору стали звонить «сотрудники спецслужб». Они убедили его, что аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, а накопления могут быть использованы в преступных целях. Третий этап — «безопасный счёт». Собеседники убедили мужчину, что единственный выход — перевести все деньги на защищённый счёт.