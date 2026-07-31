Народные приметы на 1 августа: чего нельзя делать в Макринин день?

В первый день августа у православных принято вспоминать преподобную Макрину Каппадокийскую, в народном календаре дата названа в ее честь. Несколько столетий назад в это время наши предки боялись русалок, не грызли семечки и считали желуди на деревьях. Сегодня мы вспомним и другие обычаи, распространенные на Руси. Выясним, как провести Макринин день, чтобы избежать бед и привлечь в дом богатство.
Народные приметы на 1 августа: что нельзя делать.
Начало последнего летнего месяца считалось в старину не самым благоприятным периодом. Люди верили, что нечисть только и ждет, как насолить им. Особенно народ боялся обитателей рек и озер. Водяной и русалки, согласно поверьям, могут навредить человеку, если потревожить их покой. По этой причине 1 августа никто не купался и не рыбачил от греха подальше.
В этот день запрещалось брать деньги в долг. Якобы расплатиться с кредитором не получится из-за нелепой случайности. Чтобы не оказаться в долговой яме, лучше рассчитывать только на свой кошелек.
Не рекомендуется рассказывать о проблемах в семье посторонним. Помочь они все равно не смогут, зато разнесут узнанные секреты по всем знакомым. Это может негативно сказаться на вашей репутации. А если слухи дойдут до ваших близких, то обстановка в доме только усугубится.
Если верите в приметы, откажитесь от слишком соленой еды и закусок. Наши предки говорили, что из-за этого можно остаться в одиночестве.
Дата не годится для шумных торжеств. Тому, кто празднует и веселится, в старину сулили скорые слезы.
Девушкам на выданье в Макринин день строго-настрого запрещали грызть семечки. Якобы это станет причиной появления «конопушек» на лице и теле, сделав юную особу непривлекательной для кавалеров.
Важно экономить деньги, но жадничать при этом нельзя. В частности, может быть опасно отказывать нищим в милостыне. Тот, кто равнодушен к просьбам нуждающегося, однажды сам окажется на его месте.
Если мужчина планирует дальнюю поездку или строительство дома, ему не стоит рассказывать об этом кому-либо за исключением второй половинки и кровных родственников. В противном случае, он пострадает от сглаза, а его намерения никогда не воплотятся в реальность.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 1 августа: что можно делать.
Макринин день по-иному назвали Макринами: в это время часто идут дожди. Многие суеверия, относящиеся к началу августа, так или иначе касались погоды. Так, рожденные 1 августа должны были провести этот день дома. Считалось, что выйди они за порог, в избу или даже во всю деревню скоро придет беда.
1 августа нужно с особой заботой относиться к животным и птицам. Важно хорошо накормить питомцев и не забыть про пернатых, прилетающих к дому. Охотиться и забивать скотину в этот день категорически запрещается.
Можно убираться и готовить. Единственное, что делать не следует — засаливать помидоры и огурцы. Наши пращуры предупреждали: так можно привлечь неприятности.
Чтобы деньги потекли к вам рекой, можно испробовать старинный «рецепт». Был на Руси обряд на богатство, для которого нужно было бросить в ведро серебряный предмет, например, монету, а через сутки вымыть этой водой порог своего жилища. Считалось, что не пройдет и недели, как финансовое положение заметно улучшится.
В Макринин день важно выглядеть опрятно. Никаких мятых нарядов и вещей с дырявыми карманами, а то так и заболеть недолго. Во всяком случае, об этом предупреждали мудрецы на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 1 августа.
Солнечный день указывает на то, что бабье лето в этом году будет долгим.
Пасмурная погода — предвестник ранней осени.
Если с утра дует сильный ветер, зима окажется студеной.
Мошкара злится и проходу не дает? Три дня будет стоять жара.
Именинники 1 августа.
В этот день именины празднуют Григорий, Макрина, Роман, Серафим, Степан.