Народные приметы на 1 августа: чего нельзя делать в Макринин день?

В первый день августа у православных принято вспоминать преподобную Макрину Каппадокийскую, в народном календаре дата названа в ее честь. Несколько столетий назад в это время наши предки боялись русалок, не грызли семечки и считали желуди на деревьях. Сегодня мы вспомним и другие обычаи, распространенные на Руси. Выясним, как провести Макринин день, чтобы избежать бед и привлечь в дом богатство.