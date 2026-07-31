Точкой невозврата станет 12 августа: Как великая тьма и хаос звёзд перепишут историю каждого человека на Земле

Дарья Миронова предупреждает, что привычные планы в этот период могут внезапно разрушиться. Возможны задержки, отмены поездок, неожиданные встречи, перемены в отношениях или резкое желание полностью изменить образ жизни. «Если вы были уверены в завтрашнем дне, внезапно могут возникнуть форс-мажорные ситуации, которые изменят ваши планы на путешествие или поездку. Вы можете изменить образ жизни или даже расстаться с человеком, в котором были уверены. Это не значит, что это плохо, — это просто означает переход на новый кармический путь», — отметила экстрасенс. Особенно внимательно эксперт советует относиться к знакомствам, предложениям и решениям, которые появятся 12 августа. По её мнению, важная встреча в этот день может оказаться судьбоносной, а её последствия проявятся значительно позже.