Никакой возни с тестом! Идеальные ленивые вареники за 20 минут — рецепт

Затем начните по одной столовой ложке вводить муку, каждый раз хорошо вымешивая. Важно не «забить» массу мукой: тесто должно стать густым, но оставаться нежным и легко собираться в единый ком в центре миски. И в то же время муки должно быть достаточно, иначе вареники просто развалятся.