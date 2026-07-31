Никакой возни с тестом! Идеальные ленивые вареники за 20 минут — рецепт

Утренняя спешка редко оставляет время на кулинарные изыски, а накормить семью хочется вкусно и сытно. На помощь приходит нестареющая классика восточноевропейской кухни — ленивые вареники. Свое ироничное название это блюдо получило неслучайно: вам не придется возиться с раскаткой тонкого теста и кропотливо лепить каждый вареник в отдельности.
Все гениальное просто, а на приготовление идеального горячего завтрака уйдет не больше двадцати минут. Рецепт с фото — в материале krsk.aif.ru.
Что понадобится для классического рецепта.
Для приготовления понадобятся самые простые и доступные продукты:
пачка творога (около 200−250 г);
одно куриное яйцо;
пара столовых ложек сахара;
щепотка соли;
3−4 столовые ложки пшеничной муки (однако ориентируйтесь на влажность творога, может понадобиться больше или меньше).
Как готовить ленивые вареники.
Процесс начинается с основы. В глубокой миске разомните творог вилкой, разбейте в него яйцо, добавьте сахар и соль. Тщательно перемешайте массу до однородного состояния.
Затем начните по одной столовой ложке вводить муку, каждый раз хорошо вымешивая. Важно не «забить» массу мукой: тесто должно стать густым, но оставаться нежным и легко собираться в единый ком в центре миски. И в то же время муки должно быть достаточно, иначе вареники просто развалятся.
Присыпьте кухонный стол или деревянную доску мукой. Возьмите небольшую порцию теста, слегка обваляйте ее и скатайте руками длинную колбаску шириной около двух-трех сантиметров. Острым ножом нарежьте ее на аккуратные полосочки-шайбочки толщиной примерно в один сантиметр. Переложите готовую порцию на присыпанную мукой доску и точно так же поступите с оставшимся тестом.
Как варить ленивые вареники, чтобы не слиплись, и с чем подавать.
В широкой кастрюле вскипятите воду и обязательно ее подсолите. Закидывайте вареники в кипяток аккуратно и небольшими порциями. Не стоит бросать сразу все — в тесноте они быстро слипнутся. Сразу после погружения слегка перемешайте их шумовкой, чтобы нежное тесто не прилипло ко дну.
Варятся они моментально: как только вареники дружно всплывут на поверхность, проварите их около минуты и снимайте с огня. Вылавливать готовое блюдо удобнее всего шумовкой.
Подавайте это горячее лакомство со сливочным маслом, густой сметаной или любимым ягодным вареньем. Отличный старт дня гарантирован!
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