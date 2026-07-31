В Хабаровске сожгли больше центнера европейских сыров и колбас

В Хабаровске изъяли и уничтожили более 100 килограммов европейских сыров и колбас, запрещённых к ввозу и продаже в России. Продукцию обнаружили в торговой точке на Центральном рынке, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Проверка прошла 29 июля. Инспекторы нашли 100,8 килограмма сыров и ещё 2,4 килограмма колбасных изделий, произведённых в Италии, Германии, Великобритании, Испании и Нидерландах.
Поскольку эти товары входят в перечень санкционной продукции, оставлять их в обороте было нельзя. Всю партию в тот же день вывезли на специализированное предприятие и уничтожили под контролем сотрудников Россельхознадзора.
Владельцу торговой точки объявили предостережение. Другие меры ответственности в сообщении ведомства не уточняются.
Предыдущую крупную партию запрещённых европейских продуктов нашли в Хабаровском крае в конце февраля 2026 года. Тогда из продажи изъяли и утилизировали 161 килограмм сыров и колбас.