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Почти 3 млн рублей налоговых долгов вернулись в бюджет в Хабаровском крае

Долги образовались из-за ненадлежащей работы бухгалтерских служб предприятий: налоги не перечислялись вовремя, хотя обязанность по их уплате сохранялась.

В Хабаровском районе 19 организаций погасили налоговую задолженность на общую сумму около трёх миллионов рублей. Деньги поступили в бюджет после прокурорской проверки, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Как выяснилось, долги образовались из-за ненадлежащей работы бухгалтерских служб предприятий. Налоги не перечислялись вовремя, хотя обязанность по их уплате сохранялась.

После вмешательства надзорного ведомства организации полностью рассчитались с бюджетом. Таким образом, вся выявленная сумма была взыскана без остатка.

Сотрудников, которые не обеспечили своевременное перечисление налоговых платежей, привлекли к дисциплинарной ответственности.