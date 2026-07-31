Почти 3 млн рублей налоговых долгов вернулись в бюджет в Хабаровском крае

В Хабаровском районе 19 организаций погасили налоговую задолженность на общую сумму около трёх миллионов рублей. Деньги поступили в бюджет после прокурорской проверки, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Как выяснилось, долги образовались из-за ненадлежащей работы бухгалтерских служб предприятий. Налоги не перечислялись вовремя, хотя обязанность по их уплате сохранялась.
После вмешательства надзорного ведомства организации полностью рассчитались с бюджетом. Таким образом, вся выявленная сумма была взыскана без остатка.
Сотрудников, которые не обеспечили своевременное перечисление налоговых платежей, привлекли к дисциплинарной ответственности.