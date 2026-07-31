Россиянам назвали перспективные профессии еще на семь лет

Инженерные, медицинские и педагогические кадры, а также высококвалифицированные рабочие профессии сохранят высокий спрос в течение ближайших семи лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Есть базовые профессии, спрос по которым в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны: инженеры, врачи, педагоги, квалифицированные рабочие», — уточнил министр.
По словам Котякова, речь идет о так называемых массовых профессиях — широко распространенных специальностях, на которые сохраняется стабильно высокий спрос.
Ранее в Минтруда назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии. В список вошли сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций. В ведомстве подчеркнули, что опытные специалисты в области высокотехнологичной сварки могут получать зарплату до 400 тыс. рублей,