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Россиянам назвали перспективные профессии еще на семь лет

Котяков: в ближайшие семь лет будут востребованы профессии врача и инженера.

Источник: Комсомольская правда

Инженерные, медицинские и педагогические кадры, а также высококвалифицированные рабочие профессии сохранят высокий спрос в течение ближайших семи лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Есть базовые профессии, спрос по которым в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны: инженеры, врачи, педагоги, квалифицированные рабочие», — уточнил министр.

По словам Котякова, речь идет о так называемых массовых профессиях — широко распространенных специальностях, на которые сохраняется стабильно высокий спрос.

Ранее в Минтруда назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии. В список вошли сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций. В ведомстве подчеркнули, что опытные специалисты в области высокотехнологичной сварки могут получать зарплату до 400 тыс. рублей,

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