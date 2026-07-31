Politico: Поправки Трампа к «адским санкциям» против России могут их сорвать

Проект, соавтором которого выступил покойный сенатор Линдси Грэм*, приближается к рассмотрению в Сенате, но этот процесс не будет легким и быстрым, говорится в статье. В частности, его могут сорвать опасения демократов по поводу полномочий американского лидера в вопросе пошлин.