Politico: Поправки Трампа к «адским санкциям» против России могут их сорвать

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп захотел внести изменения в законопроект об «адских санкциях» против РФ, которые могут или затянуть его принятие, или сорвать. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило издание Politico.
Проект, соавтором которого выступил покойный сенатор Линдси Грэм*, приближается к рассмотрению в Сенате, но этот процесс не будет легким и быстрым, говорится в статье. В частности, его могут сорвать опасения демократов по поводу полномочий американского лидера в вопросе пошлин.
Препятствия появятся и в самом Сенате, потому что для принятия закона все 100 чиновников должны прийти к соглашению, чтобы ускорить рассмотрение поправок.
Один из собеседников портала предположил, что проект все же может быть принят до конца этого года. Но Трамп уже предлагает внести несколько изменений, что серьезно замедлит процесс.
Это заявление заставило заволноваться демократов, которые считают, что Трамп может использовать пошлины для давления на союзников, а не наказания стран-агрессоров. Похожие споры уже сорвали прошлые версии законопроекта.
28 июля Bloomberg сообщило, что сенаторы США пришли к соглашению по законопроекту, направленному на ужесточение санкций против РФ, соавтором которого был Линдси Грэм*.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.