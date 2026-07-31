Пенсии и возврат премии ОСАГО: что изменится для россиян с 1 августа

С 1 августа автовладельцы смогут вернуть часть уплаченной страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала срока страхования. Страховщик удержит расходы на ведение дела и отчисления в компенсационные фонды. Деньги должны вернуть в течение 14 календарных дней после получения заявления страхователя. До этого при досрочном прекращении договора ОСАГО премия не возвращалась, даже если договор еще не действовал.