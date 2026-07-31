Пенсии и возврат премии ОСАГО: что изменится для россиян с 1 августа

Работающим пенсионерам пересчитают выплаты.
Социальный фонд России (СФР) с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты изменятся с учетом страховых взносов, которые работодатели перечисляли за них в 2025 году.
Размер прибавки зависит от количества пенсионных коэффициентов, заработанных за предыдущий год. При перерасчете учитывается не более трех коэффициентов. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 ₽, поэтому максимальная прибавка может достигнуть 470,28 ₽ в месяц.
Пенсионные накопления проиндексируют на 17,3%
Также 1 августа СФР автоматически проиндексирует накопительные пенсии россиян на 17,3%, а срочные — на 19,32%. В пресс-службе Соцфонда уточнили, что перерасчет также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, получающих срочную пенсионную выплату.
Забрать накопительную часть пенсии можно с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам. Она формировалась с 2002 по 2013 год, в этот период работодатели отчисляли в Пенсионный фонд России процент от зарплаты своих работников.
Налоговые уведомления автоматически придут на «Госуслуги».
С 1 августа налоговые органы начнут автоматически направлять документы в личные кабинеты на портале «Госуслуги». Подавать отдельное заявление о получении налоговых уведомлений в электронной форме больше не потребуется. Также с 1 августа режим налоговой тайны распространят на документы, размещенные на «Госуслугах».
Самозанятые получат первые выплаты по больничным.
Первые самозанятые смогут получить оплату больничного в рамках эксперимента по добровольному социальному страхованию, который начался в январе 2026 года. При вступлении в программу участники сами выбирали страховую сумму — 35 тыс. или 50 тыс. руб. Именно из нее рассчитывается пособие. Итоговый размер выплаты также зависит от страхового стажа и продолжительности участия в эксперименте.
Программа распространяется только на обычные больничные по болезни и не предусматривает декретные выплаты.
Автовладельцы смогут вернуть часть стоимости ОСАГО.
С 1 августа автовладельцы смогут вернуть часть уплаченной страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала срока страхования. Страховщик удержит расходы на ведение дела и отчисления в компенсационные фонды. Деньги должны вернуть в течение 14 календарных дней после получения заявления страхователя. До этого при досрочном прекращении договора ОСАГО премия не возвращалась, даже если договор еще не действовал.