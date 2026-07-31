Эдита Пьеха празднует 90-летний юбилей

31 июля легендарной певице, народной артистке СССР Эдите Пьехе исполняется 90 лет. Родившись во Франции в польской семье, она приехала в СССР в 1955 году и уже через год прославилась как солистка ансамбля «Дружба» с песней «Красный автобус». Пьеха стала новатором на советской эстраде: первой сняла микрофон со стойки, начала общаться с залом и привнесла зарубежную элегантность. Её хиты «Наш сосед», «Огромное небо», «Надежда» знает вся страна. В 1988 году ей присвоили звание народной артистки СССР.