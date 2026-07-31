31 июля легендарной певице, народной артистке СССР Эдите Пьехе исполняется 90 лет. Родившись во Франции в польской семье, она приехала в СССР в 1955 году и уже через год прославилась как солистка ансамбля «Дружба» с песней «Красный автобус». Пьеха стала новатором на советской эстраде: первой сняла микрофон со стойки, начала общаться с залом и привнесла зарубежную элегантность. Её хиты «Наш сосед», «Огромное небо», «Надежда» знает вся страна. В 1988 году ей присвоили звание народной артистки СССР.
Эдита Пьеха празднует 90-летний юбилей
31 июля легендарной певице, народной артистке СССР Эдите Пьехе исполняется 90 лет. Родившись во Франции в польской семье, она приехала в СССР в 1955 году и уже через год прославилась как солистка ансамбля «Дружба» с песней «Красный автобус». Пьеха стала новатором на советской эстраде: первой сняла микрофон со стойки, начала общаться с залом и привнесла зарубежную элегантность. Её хиты «Наш сосед», «Огромное небо», «Надежда» знает вся страна. В 1988 году ей присвоили звание народной артистки СССР.
11
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше