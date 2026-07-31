Индекс бизнес-климата РСПП в июле опустился до минимума за год

Показатель личных оценок бизнеса снизился до 31,1 пункта (минус 2,7 пункта) — об ухудшении восприятия состояния деловой среды в июле заявили более 38% респондентов. Заметнее всего отрицательная динамика в сфере логистики. Соответствующий индекс потерял сразу 3,8 пункта, составив 44 пункта. В РСПП полагают, что такое ухудшение может быть вызвано внеплановым «выбытием мощностей на ряде крупнейших НПЗ, что привело к дефициту горючего и усложнению логистических цепочек».