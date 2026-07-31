Индекс бизнес-климата РСПП в июле опустился до минимума за год

Деловые настроения представителей компаний, принявших участие в опросе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в июле ухудшились — рассчитываемый объединением сводный индекс деловой среды опустился до минимальных за последний год 42,4 пункта (минус 1,4 пункта к июню). Значения ниже 50 пунктов говорят об ухудшении бизнес-климата, выше — об его улучшении.
Показатель личных оценок бизнеса снизился до 31,1 пункта (минус 2,7 пункта) — об ухудшении восприятия состояния деловой среды в июле заявили более 38% респондентов. Заметнее всего отрицательная динамика в сфере логистики. Соответствующий индекс потерял сразу 3,8 пункта, составив 44 пункта. В РСПП полагают, что такое ухудшение может быть вызвано внеплановым «выбытием мощностей на ряде крупнейших НПЗ, что привело к дефициту горючего и усложнению логистических цепочек».
Также до 44 пунктов опустился индекс рынка производимой продукции (минус 2,5 пункта). Более половины респондентов пожаловались на рост закупочных цен, почти треть — на падение спроса на свою продукцию или услуги.
Подробнее — в материале «Ъ» «У промышленников неважный настрой».