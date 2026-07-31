В Красноярском крае открыли горячую линию по правам детей в летних лагерях

Прокуратура Красноярского края организовала горячую линию по вопросам защиты прав детей в организациях отдыха и оздоровления. Она будет работать до 31 августа 2026 года. Родители могут сообщить о нарушениях, с которыми столкнулся ребенок во время пребывания в лагере. Обращения принимают по телефону: 8 (391) 222−45−42. Позвонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45. Перерыв — с 13:00 до 13:45. На горячую линию можно обращаться по вопросам безопасности, условий проживания и питания детей, а также соблюдения их прав в период отдыха. Кроме того, жители могут направить предложения по совершенствованию законодательства в сфере летнего оздоровительного отдыха в регионе. Напомним, что в Красноярском крае расширяют инклюзивные туристические маршруты.