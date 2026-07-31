Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае открыли горячую линию по правам детей в летних лагерях

Прокуратура Красноярского края организовала горячую линию по вопросам защиты прав детей в организациях отдыха и оздоровления. Она будет работать до.

Прокуратура Красноярского края организовала горячую линию по вопросам защиты прав детей в организациях отдыха и оздоровления. Она будет работать до 31 августа 2026 года. Родители могут сообщить о нарушениях, с которыми столкнулся ребенок во время пребывания в лагере. Обращения принимают по телефону: 8 (391) 222−45−42. Позвонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45. Перерыв — с 13:00 до 13:45. На горячую линию можно обращаться по вопросам безопасности, условий проживания и питания детей, а также соблюдения их прав в период отдыха. Кроме того, жители могут направить предложения по совершенствованию законодательства в сфере летнего оздоровительного отдыха в регионе. Напомним, что в Красноярском крае расширяют инклюзивные туристические маршруты.