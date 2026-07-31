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Прокуратура Хабаровского района добилась погашения налоговой задолженности на 3 млн рублей

Прокуратура Хабаровского района провела проверку исполнения налогового законодательства. Установлено, что 19 организаций допустили образование задолженности по налогам на общую сумму около 3 млн рублей. Причина — ненадлежащая работа бухгалтерских служб. После вмешательства надзорного ведомства задолженность была погашена в полном объеме. Ответственные лица, не обеспечившие своевременное поступление налоговых платежей, привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура продолжает контроль.

Прокуратура Хабаровского района провела проверку исполнения налогового законодательства. Установлено, что 19 организаций допустили образование задолженности по налогам на общую сумму около 3 млн рублей. Причина — ненадлежащая работа бухгалтерских служб. После вмешательства надзорного ведомства задолженность была погашена в полном объеме. Ответственные лица, не обеспечившие своевременное поступление налоговых платежей, привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура продолжает контроль за соблюдением налогового законодательства.