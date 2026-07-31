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Более 100 кг «запрещенки» из Европы изъяли в Хабаровске

29 июля сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора изъяли в торговой точке Хабаровска более 100 кг продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Речь идет о сырах и колбасных изделиях производства Италии, Германии, Великобритании, Испании и Голландии. На Центральном рынке у ИП Фоминых А. Ю. изъято 100,8 кг сыров и 2,4 кг колбас. Вся продукция утилизирована, предпринимателю объявлено.

Источник: Губерния онлайн

29 июля сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора изъяли в торговой точке Хабаровска более 100 кг продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Речь идет о сырах и колбасных изделиях производства Италии, Германии, Великобритании, Испании и Голландии. На Центральном рынке у ИП Фоминых А. Ю. изъято 100,8 кг сыров и 2,4 кг колбас. Вся продукция утилизирована, предпринимателю объявлено предостережение.

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