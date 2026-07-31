Смена «Патриот-2026» открылась в амурском селе Буссе

Около 90 человек примут участие в девятидневной военно-патриотической программе воспитания молодежи. В отрядах — школьные активисты и подростки из группы риска. Курсанты будут изучать военно-прикладные дисциплины — строевую выправку, разборку-сборку оружия, огневую подготовку и основы тактики ведения боя. Также на смене пройдут классические спортивные игры. Стержнем программы в этом году станет история родного края. Участники посетят выставку исторического клинкового оружия и практические мастер-классы по владению шашкой, арапником и искусству фланкировки. А действующие защитники границы расскажут о своей службе и проведут профильные тактические занятия. На торжественной церемонии открытия смены курсанту Софии Сетяновой вручили медаль «Юнармейская доблесть» III степени.