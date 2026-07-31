Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Новороссийска по делу о госизмене

Согласно материалам дела, в мае 2020 года осужденный изучил пропагандистские материалы запрещенной террористической организации «Артподготовка» («ПРИЗНАНО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ И ЗАПРЕЩЕНО В РФ») и примкнул к ней, разделив ее цели — насильственную смену власти и изменение конституционного строя России. Тогда же он оформил ежемесячную платную подписку на аккаунт руководителя организации. В ноябре 2020 года фигурант заполнил анкету для вступления в оперативную группу по сбору разведывательных данных и стал ее участником. С 28 декабря 2020 года по 14 сентября 2021 года он собирал в Новороссийске сведения о передвижении военной техники и перемещении кораблей в гавани и передавал их руководителю организации.