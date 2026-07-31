Капитан атомной подводной лодки «Омск» поздравил жителей с Днём города

Представители Тихоокеанского флота, включая делегацию с атомной подводной лодки «Омск», посетят торжества, приуроченные к празднованию Дня Омской области и Дня города. Как сообщил мэр в своих соцсетях, они прибыли в Омск. При этом основные силы экипажа остаются на боевом дежурстве, обеспечивая защиту национальных интересов России.
Командование субмарины во главе с капитаном Ярославом Шиловым подготовило для жителей региона видеообращение с теплыми пожеланиями процветания и благополучия.
Мэр добавил, что в этом году было решено возобновить взаимодействие между администрацией Омска и экипажем корабля после длительного перерыва. Глава города считает, что подобное партнерство окажется взаимовыгодным как для дальневосточных моряков, так и для сибиряков.