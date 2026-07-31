Бывший клуб Гвардиолы, Баджо и Пирло прекратил существование спустя 115 лет

Ранее Life.ru рассказывал, как четырёхкратный чемпион Перу, клуб «Депортиво Мунисипаль», оказался на грани исчезновения из-за серьёзных финансовых трудностей. Руководство в отчаянии предложило болельщикам разместить их логотипы на игровой форме всего за 200 солей (около 4600 рублей) — и эта затея сработала: почти тысяча фанатов и предпринимателей откликнулись. В итоге собралась сумма, достаточная для покрытия всех годовых расходов клуба.