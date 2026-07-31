Актер Виталий Гогунский признался, что после развода восемь лет остается одиноким

Актер Виталий Гогунский признался, что после развода с Ириной Маирко в 2018 году у него не было серьезных отношений. Об этом звезда сериала «Универ» рассказал в подкасте «Счет, пожалуйста», отметив, что за это время ему так и не удалось построить новую семью. По словам Гогунского, на личную жизнь повлияли сразу несколько обстоятельств.