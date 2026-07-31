В Прикамье объявлена беспилотная опасность

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил краевой минтербез.
Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Работа мобильного интернета в регионе может быть ограничена.
Напомним, что за последние два дня Пермский край подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. 29 и 30 июля в небе над регионом было сбито 53 беспилотника.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше