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В Прикамье объявлена беспилотная опасность

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил краевой минтербез.

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил краевой минтербез.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Работа мобильного интернета в регионе может быть ограничена.

Напомним, что за последние два дня Пермский край подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. 29 и 30 июля в небе над регионом было сбито 53 беспилотника.

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