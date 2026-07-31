Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка посетила новосибирский лицей

Вместе с министром образования Новосибирской области Марией Жафяровой и детским омбудсменом Надеждой Болтенко она побывала в Новосибирском экономическом лицее. Гостям показали новый корпус, открывшийся в феврале этого года: инженерный класс, Центр дополнительного образования «Эверест» и медиацентр.