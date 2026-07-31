Ветераны СВО могут быстрее пройти медицинские обследования в Приморье благодаря индивидуальному сопровождению

Во Владивостокской клинической больнице № 4 комплексное обследование проходит ветеран СВО Данил. После службы мужчина вернулся в Приморье на лечение. Из-за прогрессирующего заболевания ему потребовалась операция, а сейчас он проходит необходимые обследования, оформляет инвалидность и получает помощь профильных специалистов, в том числе и медицинского психолога. «Мы помогаем организовать консультации и исследования, согласовываем удобное время приёмов, чтобы человек мог пройти обследование максимально быстро и без лишних сложностей», — рассказала врач-терапевт Владивостокской клинической больницы № 4 Анна Пантилеичева. Участники СВО могут проконсультироваться у врачей, пройти углубленную диспансеризацию, лечение и медицинскую реабилитацию в учреждениях здравоохранения Приморского края. По всем интересующим вопросам ветераны и их семьи могут обратиться по телефону: 1−300.