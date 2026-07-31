Мамедов оценил перспективы фехтовальщиков России к Олимпиаде-2028

ГОНКОНГ, 31 июля. /ТАСС/. Исправить ситуацию в российском фехтовании после неудач на чемпионате мира в Гонконге за два года до Олимпийских игр будет практически нереально. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фехтования России двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов.
На турнире в Гонконге россияне завоевали одну медаль — золото команде принес саблист Павел Граудынь. Ранее в разговоре с ТАСС Мамедов назвал ситуацию, сложившуюся из-за нескольких лет недопуска россиян к международным стартам, трагической. Он отметил, что надежды, которые возлагались на индивидуальную и командную женскую саблю, а также на индивидуальную рапиру, спортсмены не оправдали.
«За два года до Игр-2028, а отбор к ним начинается уже через восемь месяцев, что-то сделать практически нереально, — сказал Мамедов. — В тех видах, на которые мы здесь рассчитывали, можно получить какие-то медали, но только имея на протяжении этого времени спарринг с сильными иностранцами. Спарринг внутри нашей страны не приведет к нужному результату. С таким фехтованием некоторые на Олимпиаду просто не попадут, не отберутся».
«Мы пропустили столько лет, поэтому за вход в восьмерку сразу начинаем фехтовать с сильными соперниками, а не как раньше, когда были в топе, — продолжил глава федерации. — Пример — мужская шпага: выиграли у Венесуэлы, потом у Франции, первого номер мирового рейтинга. Молодцы, выиграли, но пробиваться через сильнейших очень тяжело. В женской рапире конкуренция, казалось бы, послабее, а три японки, которым мы проиграли, входят в 16 сильнейших по рейтингу. Я думал категориями прежних лет, что они слабее, но все изменилось: те, кто раньше был никем, уже в мировой элите. Это мы стали слабыми — счет в том бою был двойным. Женская рапира проиграла без шансов, мужская — в борьбе заняла пятое место. А кому это пятое место нужно? Для меня что пятое, что 55-е».
Комментируя результат шпажисток, Мамедов рассказал: «Женская шпага выиграла финал группы С — то есть заняла девятое место, проиграла Гонконгу. Из всей команды атаковать способна только Анастасия Рустамова. Айзанат Муртазаева провалила весь сезон из-за травмы, Кристина Ясинская тоже без атаки, да и Яна Бекмурзова. Рустамова сократила счет, но это уже не спасло».
Детально разбирая другие результаты, Мамедов отметил: «Женская команда рапиристок уступила Японии за выход в полуфинал — Марта Мартьянова с ее опытом сыграла в минус, до этого то же самое было с Испанией, “паровозом” привезла. Как сама Марта признает, она не лидер. Нет лидера — нет команды. Молодые не могут, Мартьянова уже не станет. Саблисты в команде в упорной борьбе проиграли корейцам за выход в полуфинал. Анвар Ибрагимов надорвался еще в индивидуальном турнире — он мог бы плюс-минус помочь, но мышцы и связки уже не выдерживают. А посмотрите на корейцев — высокие, стройные, скоростные атлеты. До этого у Египта выиграли на силе воли: Дмитрий Насонов в последнем бою фехтовал убедительно, а так могли и проиграть».
«Разговор будет серьезным».
«Шпажисты прошли Венесуэлу, потом выбили Францию — первую команду мира — за место в восьмерке, а с Египтом в четвертьфинале фехтовали в борьбе, — сказал Мамедов. — Дмитрий Гусев в седьмом бою просто устал и не фехтовал, и это не пройдет для него бесследно: в 32 года отказываться фехтовать, чтобы вместо тебя выходили другие? Не хочешь — сиди дома. Тренеры хотели, чтобы он фехтовал, это не было тактической заготовкой. Прошли бы Египет — уже два шанса побороться за медали. Понятно, что соперник сильный, но как можно допускать такие ошибки?».
Президент ФФР уверен, что все должно работать в совокупности. «Дело не только в психологии — все работает вместе: физика, психология, тактика, — сказал он. — Если криво стоишь — криво колоть будешь. Ноги должны быть легкими, рука — острой. Если в обороне не делаешь что нужно, не создаешь угрозы ложной контратакой, никакой угрозы для соперника нет — ты даешь сопернику и пространство, потому что рука опущена, и дистанцию, потому что сам идешь назад. А на границе тебя “расстреливают”. Защищаются в панике, на встречу выходят парализованными. Вот это я впервые увидел своими глазами. Я реально ужаснулся».
«В женской сабле, в команде — Алина Михайлова, что ты творишь? Ты опытная спортсменка, дважды побеждала в личных турнирах, была третьей. Выходишь при счете 40:33 — что тебе еще для уверенности нужно? И первый же бой проигран, — отметил Мамедов. — Значит, не все в порядке в команде женской сабли. Если Михайлова больна, почему ставите Анастасию Шорохову, а не Ольгу Никитину? По мнению старшего тренера Дмитрия Глотова, она не может фехтовать. Хорошо, пусть тогда фехтует Шорохова. Тоже не может? Зачем тогда добивать Никитину, чтобы она вообще не восстановилась? Этот вопрос я уже задал — разговор будет серьезным».
Отвечая на вопрос о судействе, Мамедов сказал: «Есть какие-то связи, какие-то коммуникации — так было всегда, поэтому за время нашего отсутствия эти коммуникации, конечно, ушли в другие стороны. У каждого есть национальный интерес. Никто об этом вслух не говорит, но и не скрывает. Если человек — президент федерации своей страны и при этом входит в судейскую комиссию, думаете, у него нет интереса, чтобы его команда выступила хорошо? Конечно, есть. Он расставляет судей. Как вы думаете, кого он ставит на встречи, когда фехтует его команда? Тех, кто относится более-менее лояльно. Я не говорю про помощь, но хотя бы не будут отнимать лишнего — это уже важно. Нашего судейского делегата здесь нет — он не смог обеспечить свое участие, а значит, и этого ресурса у нас тоже нет. Я не говорю, что нас засуживают, нет. Я про это не говорю — победа всегда складывается из множества звеньев. Грех жаловаться на судейство — не буду. Но свои интересы есть у всех».
Мамедов отметил разницу в подготовке россиян и их соперников: «Египтяне, тунисец тренируются в Америке. А такие соревнования, как Северо-Американский кубок, собирают 500 участников в шпаге и 400 в рапире, — отметил глава ФФР. — Представляете, какое сито они проходят, какая это огромная работа? А мы на “Турнире сильнейших” не можем собрать и 50 человек. Я уже не говорю о том, что в одной только Италии две тысячи клубов, а в США — еще больше. Раньше туда ехали тренеры из стран бывшего СССР, а сейчас — со всего мира. У них естественный отбор. А мы в Гонконг в рапире искусственно берем Владислава Мыльникова в надежде на призера Олимпийских игр. А он не в состоянии — я своими глазами это видел. Он даже с немцами не мог фехтовать, стоял как контуженный. А ведь был перспективным парнем. Наши перспективные призеры Игр за пять лет стали слабее. Кирилл Бородачев плюс-минус фехтует, Антон Бородачев даже взял бронзу Европы в личных спустя три года без результата, но по факту их фехтование — это уже что-то далекое от сегодняшних реалий. Даже на морально-волевых: проигрывали США 16:25, повели 34:33, смогли — а потом отдали восьмой и девятый бой. Много ошибок».
«Поэтому я не знаю, сколько лет должно пройти, чтобы мы снова стали сильными», — подытожил Мамедов.