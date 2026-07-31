Мамедов оценил перспективы фехтовальщиков России к Олимпиаде-2028

Отвечая на вопрос о судействе, Мамедов сказал: «Есть какие-то связи, какие-то коммуникации — так было всегда, поэтому за время нашего отсутствия эти коммуникации, конечно, ушли в другие стороны. У каждого есть национальный интерес. Никто об этом вслух не говорит, но и не скрывает. Если человек — президент федерации своей страны и при этом входит в судейскую комиссию, думаете, у него нет интереса, чтобы его команда выступила хорошо? Конечно, есть. Он расставляет судей. Как вы думаете, кого он ставит на встречи, когда фехтует его команда? Тех, кто относится более-менее лояльно. Я не говорю про помощь, но хотя бы не будут отнимать лишнего — это уже важно. Нашего судейского делегата здесь нет — он не смог обеспечить свое участие, а значит, и этого ресурса у нас тоже нет. Я не говорю, что нас засуживают, нет. Я про это не говорю — победа всегда складывается из множества звеньев. Грех жаловаться на судейство — не буду. Но свои интересы есть у всех».