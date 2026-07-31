ВТБ участвует в обсуждении образовательных инициатив по финграмотности для подростков

«Финансовая жизнь молодых людей начинается раньше, чем мы успеваем это заметить: у них появляются первые собственные деньги и первые самостоятельные траты. Многое зависит от того, окажется ли рядом человек, готовый объяснить, как работает финансовый рынок. Сухие лекции здесь не помогут, поэтому мы проводим игры и мастер-классы, помогающие проверить теорию в действии. Наша задача не в том, чтобы предложить готовый чеклист, мы учим ребят самостоятельно планировать и оценивать, куда уходят их деньги. Умение обращаться с финансами — это, в конечном счете, умение распоряжаться своей жизнью», — отметил Дмитрий Брейтенбихер, заместитель президента-председателя правления ВТБ.