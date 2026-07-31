В Рособрнадзоре рассказали, когда в ЕГЭ по истории появится устная часть

«Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ — Прим. Ред.), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир — к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», — сказал Музаев.