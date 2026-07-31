В Рособрнадзоре рассказали, когда в ЕГЭ по истории появится устная часть

Рособрнадзор намерен к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. Позже подобный формат появится и в экзамене по литературе. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Анзор Музаев.
По его словам, Рособрнадзор начинает разрабатывает модель устной части экзаменов в нескольких гуманитарных предметах. Так, в 2028 году в штатный режим войдет устная модель по истории для девятиклассников.
«Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ — Прим. Ред.), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир — к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», — сказал Музаев.
Глава ведомства успокоил — с момента разработки до полноценного внедрения проходит от четырех до пяти лет. Так что выпускникам девятого класса переживать не стоит. Ранее возможно только проведение пробного экзамена для получения обратной связи.
Напомним, устный экзамен по истории станет новым обязательным испытанием для ребят в 9 классе с 2027—2028 года. Сайт KP.RU рассказал, как будет проходить и что об этом думают учителя.
Также сообщалось, каких вузовских специальностей коснутся изменения в плане сдачи ЕГЭ в 2026 году.