Хабаровчанину рассказали про «недружественные страны», и он отдал 1,3 млн

После этого с ним связались уже другие собеседники, представившиеся сотрудниками спецслужб. Они сообщили пенсионеру, что его персональные данные якобы утекли в сеть и теперь злоумышленники получили возможность распоряжаться ими. В частности, мошенники убедили мужчину, что с использованием его данных могут совершаться переводы в пользу недружественных государств.