Хабаровчанину рассказали про «недружественные страны», и он отдал 1,3 млн

72-летний житель Кировского района Хабаровска стал жертвой телефонных мошенников и лишился 1,3 млн рублей. Мужчина работает мастером в ремонтно-строительном отделе одного из городских вузов.
Сначала ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником логистической компании. Звонивший сообщил, что на имя хабаровчанина поступила посылка, и для её получения попросил назвать код из сообщения. Мужчина продиктовал комбинацию.
После этого с ним связались уже другие собеседники, представившиеся сотрудниками спецслужб. Они сообщили пенсионеру, что его персональные данные якобы утекли в сеть и теперь злоумышленники получили возможность распоряжаться ими. В частности, мошенники убедили мужчину, что с использованием его данных могут совершаться переводы в пользу недружественных государств.
Испугавшись за свои сбережения, хабаровчанин отправился в банк и снял деньги. Затем он приехал в другой банк и перевёл 1,3 млн рублей на продиктованный ему счёт, полагая, что таким образом спасает средства от преступников.
Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы», — сообщил Андрей Кокорин, начальник УМВД России по Хабаровску.
Полиция напоминает: сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений не требуют переводить деньги на так называемые «безопасные счета». Если собеседник по телефону пытается запугать, торопит с принятием решения или требует перевести средства, разговор следует прекратить и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.