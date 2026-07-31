На красноярском водохранилище спасли пять девушек на сапах без жилетов

30 июля подруги вышли на воду на двух сапбордах и отплыли далеко от берега. В итоге они оказались на судовом ходу, где проходят крупные суда. В этот момент резко испортилась погода, начался сильный дождь. Спасательных жилетов на девушках не было. Очевидцы сообщили об опасной ситуации по номеру 112. На место выехали спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они быстро нашли девушек, подняли их на борт спасательного судна и доставили на берег.