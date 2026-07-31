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На красноярском водохранилище спасли пять девушек на сапах без жилетов

На Красноярском водохранилище спасатели помогли пяти девушкам, которые катались на сапах в заливе Шумиха и оказались в опасной ситуации.

На красноярском водохранилище спасатели помогли пяти девушкам, которые катались на сапах в заливе Шумиха. Об этом рассказали КГКУ «Спасатель».

30 июля подруги вышли на воду на двух сапбордах и отплыли далеко от берега. В итоге они оказались на судовом ходу, где проходят крупные суда. В этот момент резко испортилась погода, начался сильный дождь. Спасательных жилетов на девушках не было. Очевидцы сообщили об опасной ситуации по номеру 112. На место выехали спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они быстро нашли девушек, подняли их на борт спасательного судна и доставили на берег.

Спасатели напомнили, что выходить на воду на сапборде нужно только в спасательном жилете. Также запрещено заплывать на судовой ход и кататься при сильном ветре, дожде, плохой видимости или в темное время суток.