Китайское подразделение Tesla может стать отдельной компанией

Такой вариант рассматривается на фоне возможного объединения Tesla с компанией SpaceX, которой, как и производителем электромобилей, руководит Илон Маск. Отмечается, что разделение китайского и американского направлений бизнеса может снизить регуляторные риски, связанные с деятельностью SpaceX как одного из крупных подрядчиков Пентагона.