МЧС объявило отбой беспилотной опасности в Волгограде

В Волгоградской области в 07:14 мск объявлен отбой беспилотной опасности, которая действовала в регионе 9 часов. В это время силы ПВО отражали массированный террористический налет украинских беспилотников на областной центр.
Напомним, что в результате ночной атаки на Волгоград возникло возгорание на промышленном предприятии на юге города и в логистическом центре Wildberries в Дзержинском районе. Есть повреждения и в жилых домах. Сообщается о пяти пострадавших.
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