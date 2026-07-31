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Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

За выход в полуфинал россиянка поборется с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под четвертым номером. У Потаповой не было номера посева. В четвертьфинале Шнайдер встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (без номера посева).

Шнайдер 22 года, она занимает 18-е место в мировом рейтинге. Россиянка завоевала 5 титулов WTA в одиночном разряде и 3 — в паре. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2026). В парном разряде она дважды доходила до этой стадии: на Открытом чемпионате Австралии (2025) и Открытом чемпионате Франции (2025). В 2024 году в дуэте с россиянкой Миррой Андреевой она стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.

Потаповой 25 лет, она занимает 27-е место в мировом рейтинге. На ее счету три победы на турнирах под эгидой WTA. В декабре Потапова сменила спортивное гражданство с российского на австрийское, став первой ракеткой страны. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В 2016 году она стала победительницей юниорского Уимблдона.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Действующей победительницей соревнований является канадка Лейла Фернандес. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017) и Людмила Самсонова (2022).

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