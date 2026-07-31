Роскачество назвало главные критерии выбора школьного рюкзака: жесткая спинка и вес до 1 кг

Август — традиционная пора подготовки к школе, и одним из главных пунктов в списке покупок остается рюкзак. Эксперты Роскачества рассказали RT, на какие параметры необходимо обратить внимание, чтобы приобрести качественный товар, который не навредит осанке ребенка.
Вес имеет значение Первое правило эргономики — легкость самого ранца. По словам специалистов, масса пустого рюкзака для учеников младших классов не должна превышать 700 граммов, а для старшеклассников — 1 килограмма. В противном случае вместе с учебниками ноша станет критической для детского позвоночника.
Анатомия идеальных лямок Эксперты подчеркнули, что удобство зависит от деталей конструкции:
Ширина лямок должна составлять 3,5−4 см вверху и сужаться до 2−2,5 см внизу при длине 60−70 см. Крепления обязательно должны быть регулируемыми, а конструкция позволять расстегнуть одну из лямок для удобства. Подкладка на спине должна быть дышащей, а пряжки — расположены так, чтобы не впиваться в тело ребенка.
«Качественный рюкзак держит форму, равномерно распределяет вес и для младшеклассников имеет жёсткую спинку», — добавили в организации.
Размерная сетка и функционал Для начальной школы существуют строгие стандарты размеров: высота задней стенки — 30−36 см, передней — 22−26 см, ширина — 6−10 см. Оптимальным считается наличие двух отделений: основного для тяжелых учебников и дополнительного для пенала и мелочей.
Также специалисты рекомендуют выбирать модели из прочной ткани с водоотталкивающей пропиткой и обязательными светоотражателями. Важным маркером качества является маркировка с указанием возрастной категории товара.
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