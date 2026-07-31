Роскачество назвало главные критерии выбора школьного рюкзака: жесткая спинка и вес до 1 кг

Ширина лямок должна составлять 3,5−4 см вверху и сужаться до 2−2,5 см внизу при длине 60−70 см. Крепления обязательно должны быть регулируемыми, а конструкция позволять расстегнуть одну из лямок для удобства. Подкладка на спине должна быть дышащей, а пряжки — расположены так, чтобы не впиваться в тело ребенка.