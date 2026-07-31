Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учительницу в Великобритании признали виновной в совращении школьника

В Великобритании 65-летнюю бывшую учительницу Дебору Франклин признали виновной в совращении школьника, преступления были совершены в 1990-х годах. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В Великобритании 65-летнюю бывшую учительницу Дебору Франклин признали виновной в совращении школьника, преступления были совершены в 1990-х годах. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В 2024 году мужчина, которому сейчас более 40 лет, заявил, что с 1991 по 1995 год подвергался многолетним домогательствам и изнасилованиям со стороны Франклин. По его словам, во время одного из эпизодов ему было 10 лет, а за четыре года он пережил «бесчисленное количество изнасилований».

На судебном заседании 27 июля Франклин заявила, что не смогла вспомнить потерпевшего, пока полиция не показала ей его фотографию. Она утверждала, что отдельные события начали всплывать в памяти после просмотра старых снимков и обсуждений с адвокатами. При этом женщина отвергла версию о том, что сознательно не хочет вспоминать те годы, и продолжила настаивать на своей невиновности.

Оглашение приговора назначено на 1 октября. Бывшей учительнице грозит до двух лет лишения свободы. Максимальный срок ограничен законодательством, действовавшим в первой половине 1990-х годов, когда были совершены преступления, уточняет телеканал.

Ранее стали известны подробности о преступлениях американской учительницы Джули Риццителло. Ее обвинили в совращении двух школьников: по данным следствия, с одним она вступала в интимную связь в 2017 году, с другим — в 2024-м.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше