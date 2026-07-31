Учительницу в Великобритании признали виновной в совращении школьника

В 2024 году мужчина, которому сейчас более 40 лет, заявил, что с 1991 по 1995 год подвергался многолетним домогательствам и изнасилованиям со стороны Франклин. По его словам, во время одного из эпизодов ему было 10 лет, а за четыре года он пережил «бесчисленное количество изнасилований».