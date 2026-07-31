Теплая и солнечная погода ждет нижегородцев в первые выходные августа

Первые выходные августа станут теплыми и ясными в Нижнем Новгороде. Осадков не ожидается, сообщает сервис «Яндекс. Погода».
В субботу, 1 августа, днем и вечером небо будет чистым. Столбики термометров покажут +26 градусов, а к вечеру — +24 градуса.
В воскресенье, 2 августа, по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность без осадков. Несмотря на облачность, температура воздуха составит +28 градусов.
Тем временем в Волгоградской области 31 июля ожидаются дожди с грозами, сообщает Волгоградская правда.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как Нижний Новгород пережил непогоду.