Испытания меняющейся под штамм вируса вакцины от гриппа могут занять два года

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Доклинические испытания мультивалентной вакцины от гриппа на основе технологии мРНК, которую можно модифицировать в течение эпидсезона в зависимости от штамма вируса, могут занять около двух лет. Стоимость испытаний оценивается в 50 млн рублей, сообщил журналистам заведующий лабораторией геномного редактирования Института химической биологии и фундаментальной медицины им. Д. Г. Кнорре СО РАН.
Зимой директор института Владимир Коваль сообщал о завершении разработки вакцины. Преимущества мРНК-вакцин — относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Эта вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена.
«Доклиника длится примерно два года, и это будет стоить порядка 50 млн рублей», — сказал он в кулуарах конференции «Инженерная биология и биофармацевтика».
Степанов уточнил, что сейчас ученые экспериментируют с компонентами вакцины, что определить возможно ли уменьшение количества составляющих без потери эффективности. «С одной стороны, уменьшение компонентов — это экономический плюс, но, с другой стороны, есть вероятность, что мы не видим какую-то степень ответа, которую дает третий компонент. По нашим предположениям, там распределение примерно такое: первый компонент — около 90%, второй — 8% и последний — 2%. Но в сумме, когда это внутри организма, это все-таки все существенно, потому что это расширение спектра вирусов, от которых будет защита», — пояснил специалист.
Он добавил, что в планах также сделать вакцину универсальной, чтобы она защищала от всех подтипов вируса гриппа, как «А», так и «В». Степанов уточнил, что специалисты института в связи с активным развитием мРНК-технологий не исключают для себя возможности заняться созданием наборов реагентов для контроля качества мРНК-препаратов, которые необходимы в фармацевтической промышленности.
О конференции.
С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН), который носит имя этого ученого. Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.