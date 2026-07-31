Испытания меняющейся под штамм вируса вакцины от гриппа могут занять два года

Степанов уточнил, что сейчас ученые экспериментируют с компонентами вакцины, что определить возможно ли уменьшение количества составляющих без потери эффективности. «С одной стороны, уменьшение компонентов — это экономический плюс, но, с другой стороны, есть вероятность, что мы не видим какую-то степень ответа, которую дает третий компонент. По нашим предположениям, там распределение примерно такое: первый компонент — около 90%, второй — 8% и последний — 2%. Но в сумме, когда это внутри организма, это все-таки все существенно, потому что это расширение спектра вирусов, от которых будет защита», — пояснил специалист.