Во время утреннего рейда в Перми поймали 55 безбилетных пассажиров

В Перми прошел усиленный контроль оплаты проезда. Проверка состоялась в утренний час пик на остановке «Кинотеатр Октябрь». В ходе рейда контролеры выявили 55 пассажиров, которые ехали без билета.
Некоторые нарушители отказались предъявить паспорт, необходимый для оформления акта. Для установления личности их передали сотрудникам полиции. Одного из безбилетников доставили в отдел полиции.
В городском департаменте транспорта напомнили, что оскорбления контролеров или попытки применить к ним силу могут привести к дополнительной ответственности.
В администрации напоминают: для экономии на поездках пассажиры могут пользоваться транспортными картами и проездными. В Перми действует одна из самых выгодных систем проездных билетов в стране.