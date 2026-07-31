В Хабаровском крае задержан генеральный директор строительной организации

По версии следствия, в 2019 году подрядчик заключил контракт на ремонт моста. Однако при выполнении работ он похитил более 1 миллиона рублей. Вместо качественных материалов, предусмотренных проектом, строители использовали плиты, изготовленные кустарным способом. Они не были предназначены для восприятия нагрузок от большегрузного транспорта.