На правом берегу Красноярска обновляют спорткомплекс «Здоровый мир»

В Красноярске продолжается модернизация многофункционального спортивного комплекса «Здоровый мир» на правом берегу. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Сергей Верещагин. На данный момент комплекс остается одной из базовых площадок для сдачи нормативов ГТО, где занимаются триатлоном, велоспортом, синхронным плаванием, гребным слаломом, пауэрлифтингом и другими спортивными направлениями. [caption id= «attachment_372691» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] Обновление объекта разделили на несколько этапов. В прошлом году на территории комплекса построили модульный павильон площадью 1600 кв. метров. В нем разместят тренажерный зал, который будет доступен для всех желающих. В этом году специалисты благоустраивают прилегающую территорию и строят новое ограждение. Следующим этапом должен стать капитальный ремонт основного здания и стадиона. Для этих работ город будет искать финансирование. [caption id= «attachment_372693» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] Сергей Верещагин также рассказал о других спортивных объектах. До конца года в Красноярске планируют завершить строительство павильонов для дзюдо и вольной борьбы. Кроме того, в городе модернизируют 11 дворовых спортивных площадок и строят три новые — на улице 60 лет Октября, 5 г, улице Суворова, 120, и в поселке Берёзовка на улице Дружбы, 24е. Напомним, что в Красноярском крае участники СВО могут посещать спортивные объекты по QR-коду.