К строительству новой котельной приступили в Бикине

— К строительству новой котельной приступило ООО «Жилстройсервис». Мы рады, что ситуация меняется. Ведь новая котельная — это не просто замена оборудования, а современное решение. В ней будут установлены котлы нового типа, а для золы и шлака предусмотрена герметичная тара. Это значит, что выбросов взвеси на улицы и во дворы станет намного меньше, — подчеркнула глава Бикинского округа Олеся Положенцева.