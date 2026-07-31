К строительству новой котельной приступили в Бикине

Строительство новой автоматизированной блочно-модульной котельной стартовало в Бикине. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», она заменит старую котельную № 5, на качество работы которой не раз поступали жалобы со стороны местных жителей.
Например, прошлой зимой жители домов по улицам Матронина, Комсомольская отмечали, что батареи в квартирах недостаточно горячими. Работая на полную мощность, котельная не могла справиться с морозами, для того, чтобы привести температурный режим к нормативам, прибегали к запуску третьего котла. Также придомовые территории страдали от золы и шлака.
Теперь город получит новую котельную, более чистую и надежную:
— К строительству новой котельной приступило ООО «Жилстройсервис». Мы рады, что ситуация меняется. Ведь новая котельная — это не просто замена оборудования, а современное решение. В ней будут установлены котлы нового типа, а для золы и шлака предусмотрена герметичная тара. Это значит, что выбросов взвеси на улицы и во дворы станет намного меньше, — подчеркнула глава Бикинского округа Олеся Положенцева.